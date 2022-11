Adrian Mutu, episod genial cu Abramovici și Ioan Becali: „M-am făcut mic și m-am culcat pe burtă”. Ce au făcut bodyguarzii oligarhului rus

Adrian Mutu a povestit în cartea sa, intitulată „Revenirea din Infern”, un episod genial când, la doar câteva zile de la venirea pe Stamford Bridge, a crezut că nu va mai vedea „iarba” din Londra vreodată.

Fostul fotbalist a relatat evenimentul în care impresarul său de pe atunci, Ioan Becali, a intrat pe stadion și l-a strigat pe Roman Abramovici, care abia cumpărase Chelsea Londra, iar bodyguarzii trecuseră deja, „la treabă”.

Adrian Mutu: „Cineva începuse să strige: 'Roman, Roman!'”

„La început, toate lucrurile erau bune și frumoase. Presa de acolo scria că Nicolai, fiul lui Abramovici, mă place, că-s jucătorul lui favorit.

După vizita medicală și după ce am semnat, cred că era al doilea antrenament pe Stamford Bridge, patronul era undeva pe la centrul terenului, cu 10 bodyguarzi după el, ca de fiecare dată, discutând cu antrenorul Claudio Ranieri.

Trăgeam la poartă, la un moment dat, și mingea a trecut peste. M-am dus după ea, moment în care, din tribună, cineva începuse să strige: 'Roman, Roman!' și să urle ceva în rusă: era Giovanni Becali!

„Bodyguarzii făcuseră, deja, scut”

M-am făcut mic și m-am culcat pe burtă, în spatele ledurilor ce formau panourile publicitare. Se apropia în fugă de patron, bodyguarzii făcuseră, deja, scut. Tremuram: 'Doamne, e a doua ședință de pregătire și vom fi trimiși acasă!', îmi ziceam.

Peste câteva secunde, am văzut cum Abramovici îl îmbrățișează, îl ia, așa, de după gât și pleacă, împreună, spre vestiare.

Am ieșit din ascunzătoare, m-am făcut că mă închei la șireturi, am aruncat mingea peste panouri și am revenit pe gazon. Părea că nu am de ce să mă tem!”, a povestit Mutu în cartea sa, „Revenirea din Infern”.

Cariera lui Adrian Mutu

Adrian Mutu a evoluat de-a lungul carierei sale la FC Argeș Pitești, FC Dinamo, Inter, Hellas Verona, AC Parma, Chelsea, AS Livorno, Juventus, Fiorentina, Cesena, AC Ajaccio, Petrolul Ploiești, Pune City și ASA 2013 Tg. Mureș

Cele mai multe apariții pe care Mutu le-a bifat la vreo echipă au fost la ACF Fiorentina, 143, unde a reușit să se impună pe tabelă de 69 de ori și să paseze decisiv în 27 de situații, în cele aproape 12.000 de minute petrecute la echipa din Serie A.

„Il Fenomeno”, așa cum era poreclit, Mutu a fost convocat la echipa națională de fotbal a României de 77 de ori, pentru care a înscris 35 de golrui. Debutul și l-a făcut în martie 2000, iar meciul de retragere a fost în martie 2013.