Greseala care a schimbat lumea fotbalului pentru totdeauna! Ce club putea sa cumpere Roman Abramovici inainte sa o preia pe Chelsea

Chelsea a castigat 5 titluri si UEFA Champions League de la venirea lui Roman Abramovic.

Intrarea lui Roman Abramovic in fotbal a schimbat pentru totdeauna Premier League si fotbalul mondial - investitiile uriase facute de miliardarul rus au dus apoi la venirea seicilor la Manchester City si PSG, iar sumele de transfer au explodat!

O noua dezvaluire facuta in cartea "The Club", scris de doi reporteri de la Wall Street Journal, dezvaluie ca Abramovic putea sa aleaga alt club, si nu pe Chelsea. Cartea, scrisa in urma unei serii de interviuri cu oficiali ai cluburilor de top din Anglia si nu numai, dezvaluie ca Abramovic putea sa o preia pe Arsenal.

In 2003, Abramovic a angajat banca elvetiana UBS pentru a examina situatia economica a cluburilor din prima liga engleza. Raportul dezvaluia ca Arsenal nu era de vanzare, astfel ca Abramovic a cheltuit 140 de milioane de lire sterline pentru a o cumpara pe Chelsea. Insa raportul dezvaluie ca raportul era eronat iar Abramovic a ratat ocazia de a o cumpara pe Arsenal, echipa cu o istorie mult mai bogata la acea vreme fata de Chelsea, cea care avea un singur titlu castigat inainte de era Abramovic, in 1955!