Fosta nevasta a lui Abramovici s-a maritat cu un milionar, care a fost skateboarder profesionist

Petrecerea de nunta a costat 6.8 milioane de dolari si a avut loc la St. Moritz.

Dasha Zhukova, fosta sotie a lui lui Roman Abramovici, patronul lui Chelsea, s-a maritat cu miliardarul Spyros Stavros Niarchos, unul dintre cei mai bogati greci. Cununia civila a avut loc in octombrie 2019 la Paris, iar petrecerea a fost organizata, in urma cu cateva zile, intr-o locatie special construita pentru eveniment langa partia de sarituri cu schiurile Olympaschanze din exclusivista statiune montana elvetiana St. Moritz. Evenimentul, care a costat 6.5 milioane de dolari, a fost devansat cu o zi pentru a pacali vigilenta jurnalistilor care voiau sa relateze desfasurarea sa. DJ-ul britanic Mark Ronson s-a ocupat de muzica, iar cei 500 de invitati au fost cazati la Kulm Hotel, unde o camera costa minim 800 de dolari pe noapte.

Printre invitati s-au aflat Printesa Beatrice de York, a 9-a persoana pe linia succesorala la tronul Marii Britanii, designerii Diane von Furstenberg, Stella McCartney, Jennifer Meyer si Misha Nonoo, actorii Orlando Bloom, Liv Tyler, Gwyneth Paltrow, Kate Hudson, Sara Foster si Jennifer Aniston, makeup artistul Gucci Westman, modelele Karlie Kloss si Kelly Sawyer, stilista Jamie Mizrahi, miliardarul Mikey Hess, dealerul de arta Vito Schnabel, David si Victoria Beckham, milionarul Edoardo Mapelli Mozzi, printul de Monaco Pierre Casiraghi si printesa de Hanovra Charlotte Casiraghi, afaceristul Joshua Kushner, Lapo Elkann, CEO Fiat si mostenitorul lui Gianni Agnelli, jurnalistii Derek Blasberg si Gayle King.

Stavros Niarchos III este nascut la New York si are o avere mostenita estimata la 100-150 milioane de dolari. A fost implicat in industria filmului, a practicat skateboarding si kiteboarding la nivel profesionist si a mai avut relatii mediatizate cu Paris Hilton, Lindsay Lohan, Mary-Kate Olsen si Jessica Hart. El este parte a influentei familii de armatori Niarchos, care a construit primele supertancuri petroliere din lume si este una dintre cei mai mari proprietari particulari din St. Moritz. Familia sa detine pachete de actiuni la unele dintre cele mai mari corporatii, este una dintre marile colectionare de arta si are una dintre cele mai importante crescatorii de cai de curse din lume. Dasha Zhukova, femeie de afaceri, proprietara de galerie de arta si o importanta colectionara de opere de arta, a divortat in 2017 de miliardarul rus Roman Abramovici, dupa o casnicie care durase 10 ani, ei avand doi copii impreuna. Ea este fiica magnatului petrolul Alexander Zhukov, fost politician in Duma de Stat ruseasca si fost presedinte al Comitetului Olimpic din Rusia, dar s-ar fi ales si cu o parte insemnata din averea de peste 9 miliarde de dolari a sefului de la Chelsea.