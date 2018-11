Surpriza TOTALA in IMPERIUL lui Abramovici! Cine devine cel mai bine platit jucator din ISTORIA lui Chelsea

Chelsea vrea sa-l faca sa uite complet de negocierile cu PSG!

N'Golo Kante are pregatit un contract-record pe Stamford Bridge. Clubul e gata sa-i prelungeasca actuala intelegere pana in 2023 si sa-i plateasca un salariu urias: 325 000 de euro pe saptamana! Mijlocasul de 27 de ani are un salariu de 180 000 de euro pe saptamana in acest moment. Francezul a fost adus de la Leicester in 2016, imediat dupa titlul castigat miraculos de clubul de pe King Power Stadium.

PSG a incercat sa-l convinga pe Kante sa lase Londra pentru a reveni in orasul unde s-a nascut. Seicii nu l-au impresionat. Lui Kante ii place Londra si vrea sa ramana la Chelsea, anunta Telegraph.

Kante l-a costat pe Abramovici 35 de milioane de euro acum doi ani. N'Golo are un titlu castigat si cu Chelsea, acum doi ani, dar si trofeul mondial cu nationala Frantei. In cazul in care ar accepta oferta facuta de Chelsea, Kante ar deveni cel mai bine platit jucator din echipa.