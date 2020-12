Raiola a aruncat BOMBA: "S-a incheiat perioada lui Pogba la United!" Cel mai scump transfer al englezilor PLEACA dupa aproape 5 ani

Paul Pogba (27 ani) ar fi luat deja o decizie in ceea ce priveste viitorul sau.

Mino Raiola a anuntat intr-un interviu pentru cotidianul italian Tuttosport ca aventura campionului mondial la Manchester United este pe cale sa se incheie. Agentul jucatorului adus de englezi in 2016 pentru suma record de 105 milioane de euro a confirmat ca mijlocasul urmeaza sa plece: "Pot spune ca s-a incheiat perioada lui Paul Pogba la Manchester United!"

Pogba a plecat de la Juventus la United in 2016, dupa ce fusese luat de italieni liber de contract chiar de la 'diavolii rosii'. Francezul a jucat 177 de meciuri in tricoul lui United, a inscris 34 de goluri si a oferit 35 de pase de gol.

In perioada petrecuta in Anglia, Pogba a castigat de doua ori Cupa Ligii alaturi de United, in 2010 si 2017, campionatul in 2011 si Europa League in sezonul 2016/17.

Din 2016 pana in prezent, campionul mondial a fost de multe ori in centrul discutiilor din cadrul clubului, iar in perioada in care Jose Mourinho a fost antrenor, tensiunile dintre cei doi l-au facut pe Pogba sa isi doreasca sa plece, insa s-a razgandit odata cu plecarea lui 'The Special One'.