Presa engleza a spus ca Pogba s-a RETRAS de la nationala din cauza lui Emmanuel Macron! Reactia FURIOASA a jucatorului la auzul vestii

Emmanuel Macron ar fi declarat in urma cu putin timp faptul ca 'islamul este sursa a terorismului'.

Paul Pogba a fost in aceste zile subiectul unui mare scandal. Potrivit unor surse din presa si in special The Sun, fotbalistul francez s-ar fi retras de la nationala datorita declaratiilor lui Emmanuel Macron cu privire la actele de terorism din ultima vreme. In Franta situatia este una destul de delicata, iar Pogba a infirmat rapid vestile care il dadeau retras din nationala "albastrilor".

Pogba a tinut sa precizeze printr-o postare pe retelele de socializare, faptul ca toate zvonurile care il dadeau plecat sunt false si a specificat si televiziunea care a imprastiat stirea falsa. El a declarat faptul ca va actiona in instanta publicatia care l-a pus intr-o postura dificila.

"Deci, The Sun a comis-o din nou... 100% nefondate acele stiri care ma spun despre mine lucruri pe care nu le-am spus sau gandit vreodata. Sunt furious, socat si frustrat ca cineva care se intituleaza "sursa media" ma foloseste pentru titluri false, in subiecte sensibile ca evenimentele de acum din Franta si adauga si nationala. Sunt impotriva oricarei forme de violenta sau terorism."

"Din pacate, o parte din presa nu i-a act de responsabilitate cand scrie stiri, abuzand de libertatea de exprimare, neverificand daca ce au scris sau reprodus este adevarat, creand un lant de barfe care afecteaza toti oamenii din viata mea. O sa iau o actiune legale impotriva celor care publica sau impart acest minciuni. Intr-o ultima strigare pentru The Sun, probabil cand ati mers la scoala va puteti aduce aminte cand profesorul va spunea sa va verificati sursele, ca sa nu scrieti ceva ce nu este sigur. Dar hey, se pare ca ati comis-o din nou intr-un mod cat se poate de serios de aceasta data, sa va fie rusine!", a declarat Paul Pogba pe retelele de socializare.