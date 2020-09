Pentru cine negociaza?! Impresarul roman care a fost surprins in masina GIGANTULUI Mino Raiola! Ce roman vrea agentul lui Pogba, Haaland si Zlatan?

Ar putea fi bomba anului in Romania!

Mino Raiola, agentul celebru in toata lumea care ii reprezinta pe Zlatan, Pogba, Haaland, Lukaku sau Balotelli a fost surprins azi de jurnalistii italieni la iesirea din noul sediu al lui Inter. In clipul publicat de FCInterNews, Raiola e in masina cu romanul Catalin Sarmasan!

Singurul agent care a dus fotbalisti din Romania la Arsenal ii reprezinta acum pe Vlad Dragomir, Adi Petre, Deian Sorescu, Razvan Oaida sau Catalin Cirjan. Ultimul e noua senzatie de la grupele de tineret ale lui Arsenal. Promovat la echipa U23 a clubului de pe Emirates, Cirjan s-a antrenat in mai multe randuri chiar alaturi de vedetele lui Arteta: Aubameyang, Ozil sau Lacazette.



Raiola are un portofoliu de clienti de 5 stele, fiind cel care le controleaza carierele unor fotbalisti uriasi ai Planetei. In ultimul an, Raiola a dat doua lovituri majore: l-a dus pe De Ligt de la Ajax la Juve si pe Haaland de la Salzburg la Dortmund.

Catalin Sarmasan are contracte de reprezentare cu jucatori de la Roma, Sassuolo, Genoa, Siena sau Perugia.

Conform surselor www.sport.ro, Raiola e interesat in acest moment sa lucreze alaturi de un jucator roman!