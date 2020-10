Paul Pogba a inceput ca rezerva meciul impotriva lui Paris Saint-Germain! Francezul dorit de Real Madrid a oferit declaratii interesante la finalul partidei 

Paul Pogba este singurul jucator al lui Manchester United care a reusit sa marcheze intr-o finala de Campionat Mondial.

Paul Pogba este de parere ca Parisul a inceput ca favorita, dar Manchester United a reusit sa profite de ocaziile pe care le-a avut.

"A fost un meci foarte bun pentru toata lumea. Noi am stiu ce asteptam. Toti jucatorii au fost pregatiti pentru aceasta partida, pentru a juca impotriva marii echipe a Parisului. Rezultatul a venit in cele din urma cum a venit. Ei au avut ocazii, dar noi de asemenea am stiu sa le speculam pe ale noastre. Rezultatul este foarte pozitiv si nu trebuie sa fim surprinsi deoarece l-am meritat", a declarat Paul Pogba pentru RMC Sport.

Mijlocasul francez este de parere ca United s-a descurcat perfect impotriva unui Paris Saint-Germain cu probleme de lot.

"Nu am urmarit Parisul, am urmarit echipa noastra, asa e normal. Noi i-am pus in dificultate. Am stiut de la inceput ca sunt o echipa mare, au avut sansele lor. Am avut noroc ca Parisul nu a fost in forma."

Paul Pogba a fost surprins de faptul ca va incepe partida ca rezerva, insa francezul a declarat ca strategia a fost planificata in asa fel incat Manchester United sa blocheze ofensiva Parisului.

"A fost o surpriza. Dar a fost pregatita. Noi ne-am pregatit bine pentru meci. Noi am stiut ca Parisul joaca foarte bine din punct de vedere ofensiv, asa ca a trebuit sa-i blocam. Cu toate acestea, noi am avut sansa noastra. Ne-am marcat un autogol, dar cu toate acestea am fost in stare sa marcam deoarece ne-am creat spatii si am fost foarte puternici."