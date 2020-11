Selectionerul Frantei ii face viata grea lui Pogba la Manchester! Ce a putut sa declare Deschamps: "El nu e fericit acolo!" 

Pogba nu trece printr-o perioada tocmai buna la Manchester United.

Mijlocasul francez si-a prelungit contractul, in ciuda faptului ca toate zvonurile din Anglia il dadeau ca si plecat in vara liber. Cel mai scump fotbalist al lui Manchester United din istorie a evoluat doar 9 minute in ultima partida cu Everton, dar Deschamps este multumit de prestatiile pe care Pogba le are atunci cand vine la nationala.

Selectionerul Frantei a vorbit inaintea meciului de sambata cu Portugalia despre situatia lui Pogba de la echipa de club. In opinia lui Deschamps, Pogba nu este folosit in pozitia in care trebuie, iar fotbalistul nu este fericit cu statutul de la Manchester.

"El e intr-o situatie in care nu poate fi fericit la clubul unde evolueaza. Asta datorita minutelor care i se acorda si pozitiei din teren in care joaca. Nu e in cea mai buna perioada. A avut o serie de accidentari si probleme cu coronavirusul, care l-au afectat foarte mult. Trebuie sa-si gaseasca din nou ritmul."

"Alaturi de mine nu este niciun fel de problema. Cand un jucator simte un discomfort la echipa de club, el va fi fericit sa joace pentru Franta. El imi va spune despre ce simte si eu o sa stiu exact problema, pentru a merge mai departe pe o directie pozitiva", a declarat Didier Deschamps.

Franta si Portugalia se afla la egalitate in grupa a 3-a a Ligii A, cu cate 10 puncte fiecare. Meciul dintre cele doua poate fi decisiv pentru calificarea in semifinalele UEFA Nations League.