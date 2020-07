Un nou caz POGBA? Unde poate ajunge pustiul-senzatie Angel Gomes dupa ce a refuzat sa ramana la Manchester United

Dupa ce l-au pierdut pe Pogba gratis in 2012, "diavolii rosii" raman fara inca un jucator de viitor.

Cosmin Craciun

19 ani avea Pogba atunci cand a plecat de pe Old Trafford la Juventus. Italienii se alegeau cu un fotbalist foarte talentat si tanar, fara sa fie nevoiti sa plateasca niciun ban in schimbul sau. La acea vreme, Sir Alex Ferguson pretindea ca toate incercarile clubului de a-i prelungi intelegerea mijlocasului francez au fost zadarnice, pentru ca acesta deja alesese sa mearga la Torino. In 2016, englezii plateau suma-record de 102 milioane de euro pentru a-l recupera pe Pogba, ajuns intre timp unul dintre cei mai buni mijlocasi ai Europei.

La opt ani dupa ce l-au scapat printre degete pe francez, oficialii lui United se pregatesc sa retraiasca povestea prin intermediul lui Angel Gomes. Talentatul mijlocas ofensiv care va implini 20 de ani in august este un produs al clubului din Manchester, la care si-a facut junioratul. Gomes a jucat si cinci partide oficiale in tricoul “diavolilor”, iar fanii vedeau in el un viitor mare fotbalist al clubului.

Recordurile lui Gomes

Nascut in zona metropolitana a Londrei, Gomes are origini angoleze si este fiul unui fost international portughez de tineret, Gil Gomes. Legaturile tanarului Angel cu lumea fotbalului nu se opresc aici, pentru ca nasul sau de botez este chiar fostul mijlocas al lui Manchester United, Sporting Lisabona, Fenerbahce, Valencia sau Lazio, Luis Nani. Gomes si-a inceput cariera de junior la United pe cand avea doar 6 ani, iar in 2017 deja debuta in Premier League, fiind cel mai tanar jucator care face asta in tricoul “diavolilor” de la Duncan Edwards incoace.

Edwards a fost unul dintre membrii celebrilor Busby Babes, lotul lui United care a fost decimat de accidentul aviatic din 1958, de la Munchen. Angel Gomes a debutat pentru echipa de pe Old Trafford cand avea 16 ani si 263 de zile, intr-o partida jucata de United contra celor de la Crystal Palace, in mai 2017. Acesta nu este singurul record detinut de Gomes, care a fost si primul fotbalist nascut dupa 2000 care a evoluat intr-un meci de Premier League!

De ce nu ramane pe Old Trafford?

Desi este un preferat al fanilor, Gomes a fost profund dezamagit de lipsa oportunitatilor de a evolua in prima echipa a lui Solskjaer. In mod surprinzator, norvegianul nu i-a oferit prea multe sanse lui Gomes, desi nu s-a ferit sa foloseasca in mod constant jucatori precum Daniel James (22 de ani), Mason Greenwood (18 ani), Tahith Chong (20 de ani) sau Diogo Dalot (21 de ani). Chiar daca Solskjaer i-a promis timp si oportunitati, Gomes nu a fost deloc multumit cu cele 291 de minute jucate pentru prima echipa a lui United in acest sezon. Asa ca mijlocasul ofensiv a decis sa refuze semnarea unui nou acord, iar incepand cu data de 1 iulie Gomes poate semna cu alt club.

Unde poate ajunge Gomes?

Printre cluburile interesate de tanarul crescut de United se numara si Chelsea. Echipa lui Frank Lampard ar fi inceput deja negocierile cu Pini Zahavi, agentul jucatorului, conform presei din Regat. Managerul de pe Stamford Bridge a dezmintit interesul clubului pentru jucator, dar modelul de business propus de londonezi pe piata transferurilor in ultima vreme este unul ce presupune discretie maxima. Nu ar fi de mirare ca Gomes sa fie inca o piesa pe care Lampard sa o ia in calcul pentru continuarea revolutiei sale de pe Stamford Bridge, insa “albastrii” nu sunt singurii interesati. Gomes a atras si atentia unor cluburi importante din Germania, Spania, Portugalia si Italia.

Juventus ar putea sa dea inca o lovitura asemanatoare cu cea a lui Pogba, insa si Bayern Munchen sau Borussia Dortmund sunt optiuni solide pentru Gomes. Nemtii sunt experti in lovituri de acest tip, astfel ca “bavarezii” tocmai l-au transferat pe tanarul Tanguy Nianzou, care nu si-a prelungit intelegerea cu PSG. Si Borussia are argumentele sale, cu Jadon Sancho adus de la Manchester City in 2017, pentru doar 9 milioane de euro. Englezul, care are acum 20 de ani, a ajuns sa fie cotat la peste 100 de milioane si este dorit chiar de catre fosta sa echipa, dar si de rivalii de la United.