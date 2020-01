PRIORITATE: POGBA! Oferta COLOSALA pe care a primit-o Manchester United pentru mijlocas

Manchester United a primit o oferta uriasa pentru Paul Pogba.

Paul Pogba este dorit inapoi de catre Juventus si ofera 100 de milioane de euro pentru mijlocasul lui Manchester United. In pretul propus, este inclus si Adrien Rabiot, jucatorul adus de Juventus de la PSG, liber de contract.

Problemele de la mijlocul echipei l-au transformat pe Pogba intr-o prioritate pentru Maurizio Sarri. The Sun scrie ca "Batrana doamna" incearca sa il transfere de urgenta pe jucatorul francez, iar mutarea s-ar putea realiza in aceasta iarna.

Mutarea este aproape facuta, tinand cont si de ultimele declaratii ale agentului lui Pogba, Mino Raiola, in care ii ataca pe "Diavolii Rosii": "Manchester United ar distruge si jucatori ca Maradona".

Paul Pogba este cotat la 100 de milioane de euro, conform Transfermarkt. Francezul mai are contract un an jumate cu United, care ar putea sa il piarda pe gratis, ca in anul 2012.