"Vindeam tigari si telefoane pe strazi!" Declaratii INCREDBILE ale unui jucator de la Manchester United! Fotbalistul traia de pe o zi pe alta, iar acum este cotat la 22 de milioane de euro

Un fotbalist de la Manchester United povesteste cum a ajuns sa joace pentru echipa de pe Old Trafford.

Fotbalistul celor de la Manchester United, Eric Baily, a povestit in presa din Anglia cum a ajuns sa evolueze pentru Manchester United si ce viata modesta a avut pana in momentul in care s-a apucat de fotbal. In acest sezon, acesta nu a jucat niciun meci pentru trupa lui Solksjaer din cauza unei operatii suferite la genunchi. Jucatorul este cotat la 22 de milioane de euro pe transfermarkt.com.



"In cinci ani am trecut de la a vinde tigari si telefoane pe strazile din Abidjan la a juca pentru cele mai mari cluburi din lume. In 2010, m-am urcat intr-un avion spre Burkina Faso. A fost unul dintre cele mai infricosatoare momente din viata mea. Asta dupa ce cu trei ani inainte, pe cand aveam 13 ani, am renuntat la scoala pentru a incerca sa devin fotbalist. Deci, cand am luat decizia de a renuntat la scoala, tatal meu a fost profund dezamagit si impotriva.

Simteam ca pot incepe o viata total noua, odata cu aceasta calatorie. Voiam sa o fac. Dar, cand m-am urcat in avion, pentru prina data, o teama puternica, ce nu avea legatura cu fotbalul, m-a tulburat profund. Cand am aflat de aceasta invitatie la turneul de fotbal, l-am intrebat pe tata cu ce vom ajunge acolo. Mi-a raspuns 'cu avionul'.

Sunt recunoscator ca am aceasta viata. Am sacrificat atat de mult pentru a fi aici si stiu cati oameni nu pot pune mancare pe masa, mai ales in tara mea. Ma simt mandru ca am putut sa-mi aduc familia in Europa pentru a ma privi jucand", a declarat Eric Bailly pentru theplayertribune.com