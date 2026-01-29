Campioana României a încheiat faza principală din UEFA Europa League pe locul 27, cu șapte puncte acumulate în cele opt meciuri.



Ce a spus Charalambous după remiza cu Fenerbache



La finalul meciului cu Fenerbache, antrenorul celor de la FCSB, Elias Charalambous, și-a lăudat jucătorii pentru evoluția din această seară. De asemenea, el a spus că nu e îngrijorat în legătură cu o privire demitere de la FCSB. Totul depinde de dorința clubului:



"A fost un meci foarte bun din partea noastră. Am fost echipa cu cele mai multe ocazii azi, adversarii au înscris dintr-o fază fixă. Cred că ar fi fost corect să câștigăm noi acest meci, după câte ocazii am avut.



Jucătorii au avut reacție, au făcut tot ce le-am cerut. Europa League s-a încheiat pentru noi, de mâine trebuie să ne concentrăm pe campionat. Jucătorii suferă din cauza situației în care ne aflăm acum, la fel și suporterii. Reacția jucătorilor de azi a fost foarte bună, cred că și fanii apreciază asta.



Trebuie să construim de aici, pe această atitudine. În acest sezon nu am fost prea consistenți. Sper că vom construi pe acest meci. Mă bucur că ai spus că am intervenit ca să îi despart (n.r întrebat despre un scandal petrecut pe tunel la pauză). Se întâmplă astfel de lucruri, e fotbal, e normal. Noi, antrenorii, trebuie să facem și acest lucru în rândul jucătorilor.



Nu sunt nervos acum. Fotbalul e fotbal. Știm că suntem criticați atunci când lucrurile nu merg bine. Eu cred că, uneori, critica e bună. Nu prea citesc presa, nu cunosc limba așa bine. Știu cine critică echipa în mod constructiv și cine vrea să ne încurce. Sunt calm, știu ce am de făcut.



(S-a pus problema să fiți dat afară după acest meci?) Sunt pregătit pentru orice. Dacă clubul decide asta, nu am nicio problemă. Nu am bagajul făcut, mă aflu de mult timp în România. Am nevoie de timp ca să îmi fac bagajul. Atunci când rezultatele nu sunt bune, antrenorul e primul vinovat. Nu sunt preocupat de asta. Când am venit aici, mi s-a spus că un antrenor stă trei luni la FCSB. Eu am trei ani de când antrenez aici. Acest moment o să vină cândva, e normal în fotbal", a declarat Elias Charalambous, la finalul meciului cu Fenerbache.



Clasamentul final din Europa League. Toate cele 24 de echipe calificate

TOP 8:



Olympique Lyon - 21 puncte

Aston Villa - 21 pct.

Midtjylland - 19 pct.

Betis - 17 pct.

FC Porto - 17 pct.

Braga - 17 pct.

Freiburg - 17 pct.

AS Roma - 16 pct.



Echipele calificate în play-off (locurile 9 - 24)



Genk

Bologna

Stuttgart

Ferencvaros

Nottingham Forest

Viktoria Plzen

Steaua Roșie Belgrad

Celta Vigo

PAOK Salonic

Lille

Fenerbahce

Panathinaikos

Celtic

Ludogoreț

Din. Zagreb

Brann



Cu dueluri ne așteaptă în play-off



Știm deja toate împerecherile din play-off-ul Europa League. Mâine va fi stabilit traseul clar. Iată cum arată tabloul acum:



Celtic/Ludogoreț - Stuttgart/Ferencvaros



Fenerbahce/Panathinaikos - Nottingham Forest/Viktoria Plzen



Dinamo Zagreb/Brann - Genk/Bologna



PAOK Salonic/Lille - Steaua Roșie Belgrad/Celta Vigo



Aceste meciuri se vor disputa pe 19 și 26 februarie. Duelurile din optimi sunt programate pentru 12 și 19 martie, în timp ce sferturile de finală vor avea loc pe 9 și 16 aprilie.



Semifinalele UEFA Europa League se vor juca pe 30 aprilie și 7 mai. În timp ce marea finală de la Bilbao va avea loc pe 21 mai.

