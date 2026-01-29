Cele două echipe și-au dat întâlnire pe Arena Națională joi seară, de la ora 22:00, în etapa cu numărul 8 din grupa unică UEFA Europa League.

La capătul celor 90 de minute, FCSB și Fenerbahce au împărțit punctele, după ce tabela de marcaj a indicat 1-1.

Cu doar șapte puncte înregistrate în Europa League, formația dirijată de Elias Charalambous a încheiat pe locul 27 în clasament și a fost eliminată din cupele europene.

Gigi Becali a intervenit în direct la TV după eliminarea lui FCSB din Europa League și și-a anunțat decizia: ”Asta fac acum”

După meciul cu Fenerbahce, Gigi Becali a intervenit telefonic în direct la Digi Sport și a anunțat că de acum se va focusa pe campionat și pe revenirea grupării roș-albastre după un start slab de Superliga.

”În situația în care am avut patru-cinci ocazii clare, mai ales aia a lui Olaru din trei metri. A fost și cea a lui George... Asta e situația.



Acum mă interesează campionatul. Stai să vedem. Pe mine mă interesau mai mult coeficientul și banii, la meciul ăsta. Dar, faptul că am urcat de pe 29, până pe 27 contează. Că am mai luat bani”, a spus Becali.

