"Este un pic ca a face dragoste ca un om batran!" Declaratie SENZATIONALA a lui Eric Cantona la adresa celor de Manchester United! Fostul mare fotbalist a vorbit despre situatia trupei lui Solskjaer

Eric Cantona a vorbit despre situatia celor de la Manchester United.

Fostul mare fotbalist, Eric Cantona, a vorbit despre situatia celor de la Manchester United si a facut o comparatie senzationala cu privire la jocul pe care il presteaza elevii lui Solskjaer in anumite partide.

"Manchester United ocupa un loc special in inima mea. Dar sa o vad uneori pe United jucand acum...este un pic ca a face dragoste cu un om batran. Incerci din rasputeri, dar pana la urma toata lumea este un pic dezamagita. Dar ei voi reveni. Pentru ca este cel mai mare club din lume. Cand vorbesc despre a face dragoste ca un batran nu am spus de mine, a fost doar o metafora, fiindca eu..", a spus Cantona pentru canalului de Youtube Otro.

Manchester United ocipa locul 8 in Premier League. Etapa trecuta trupa antrenata de Solskjaer a fost invinsa in deplasare de ultima clasata, Watford. United va juca maine, pe Old Trafford, in fata celor de la Newcastle United.