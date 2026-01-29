Cele două echipe și-au dat întâlnire pe Arena Națională joi seară, de la ora 22:00, în etapa cu numărul 8 din grupa unică UEFA Europa League. La capătul celor 90 de minute, FCSB și Fenerbahce au împărțit punctele, după ce tabela de marcaj a indicat 1-1.
Gigi Becali, dat pe spate de doi fotbaliști de la FCSB după egalul cu Fenerbahce: ”A ținut mijlocul / Luptător”
Patronul lui FCSB, Gigi Becali, a lăudat doi jucători după meciul cu Fenerbahce: Mamadou Thiam și Mihai Lixandru, care au fost integraliști pe Arena Națională.
”Cred că Lixandru. De el mi-a plăcut. A ținut mijlocul terenului. Am văzut un Lixandru din vremurile mai bune. Ia fața adversarului, are viteză în plus. Mi-a plăcut de el.
Dar și de Thiam! Prima repriză s-a luptat. Ca să te joci cu ăștia... Jucători de sute de milioane... Thiam și Lixandru. De ei mi-a plăcut”, a spus Becali la televiziunea Digi Sport.
Cu doar șapte puncte înregistrate în Europa League, formația dirijată de Elias Charalambous a încheiat pe locul 27 în clasament și a fost eliminată din cupele europene.