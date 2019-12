VIDEO | A avut gaura in manusi! De Gea a ingropat-o pe Manchester United cu o gafa INCREDIBILA! Recordul negativ stabilit de portar

Portarul lui United a comis o greseala incredibila in minutul 50 al partidei cu Watford. Sarr a trimis un sut cu pamantul inspre poarta aparata de De Gea. Sutul nu a fost unul in forta si nu parea deloc periculos, insa portarul lui United a scapat mingea printre maini.

Nici lui De Gea nu i-a venit sa creada ce a facut si acesta s-a tavalit pe jos de suparare.

Portarul lui Manchester United a mai primit un gol din penalty in minutul 54 si "diavolii" au pierdut cu 2-0 in deplasare la ultima clasata din Premier League.

Dear Mr & Mrs De Gea. As the father of 2 goalkeepers you have my sympathy. pic.twitter.com/bNyiueIHEP

6 - Since the start of last season, no player has made more errors leading to goals in the Premier League than David de Gea (6). Gifts. #WATMUN pic.twitter.com/RIpNYWZYi5