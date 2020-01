Rooney, ca Banel! :) Postura INEDITA in care a revenit fostul jucator al lui United pe terenul de fotbal! A debutat cu victorie

Legenda lui Manchester United a revenit pe teren englezesc dupa 2 ani. Rooney a debutat in victoria lui Derby County cu Barnsley, 2-1. Atacantul a fost decisiv la ambele goluri ale echipei sale si a incheiat meciul integralist.



Rooney a preluat si banderola de capitan al echipei, de la Curtis Davies, care i-a cedat-o. De asemenea, jucatorul englez este si antrenor secund la Derby. Rooney il asista pe Philip Cocu, dar si joaca pentru echipa.

"A fost frumos, ma antrenez de ceva timp, este bine sa te intorci pe teren. M-am simtit bine, dar cel mai important lucru pentru noi sunt cele 3 puncte obtinute. Cei care ma cunosc stiu ca vreau sa joc in fiecare meci. Trebuie sa ma recuperez rapid acum. Voi face o sesiune de recuperare buna si voi incerca sa fiu pregatit pentru meciul de duminica.

Managerul m-a innebunit ca vrea sa fiu eu capitanul echipei, iar impreuna cu el am vorbit cu Curtis, i-am spus ca a facut o treaba excelenta, insa de acum inainte voi prelua eu.

A fost o primire calduroasa din partea multimii. Am fost la toate meciurile din ultima luna si de fiecare data m-au primit frumos", a declarat Wayne Rooney pentru site-ul oficial al clubului Derby.

