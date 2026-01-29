La 39 de ani fără 4 luni, Novak Djokovic a ajuns în semifinalele Openului Australian, unde îl va înfrunta pe campionul ultimelor două ediții, Jannik Sinner.
Înainte de meciul programat vineri, 30 ianuarie, de la ora 10:30, legendarul tenismen, John McEnroe (66 de ani), a vorbit în exclusivitate pentru Sport.ro despre norocul orb avut de jucătorul sârb, în actuala ediție a turneului de mare șlem de la Melbourne.
John McEnroe, despre norocul proverbial avut de Novak Djokovic la Australian Open 2026
Djokovic, care nu a mai jucat un meci întreg din 24 ianuarie - cu șase zile înaintea zilei duelului cu Sinner -, când îl învingea pe Van De Zandschulp, în turul trei -, a avut tur liber în optimi, prin retragerea cehului Jakub Mensik - în fața căruia a pierdut finala Mastersului de la Miami, în 2025 -, și a mai beneficiat de miraculosul abandon al italianului Lorenzo Musetti, la scorul de 2-0 la seturi pentru adversar.
De două ori norocos cu retragerile adversarilor, Djokovic a mai avut un al treilea moment de șansă rarisimă, după cum a amintit cu agerime John McEnroe, expert Eurosport.
„Nole” a supraviețuit unui prim moment critic, în același meci cu Botic Van De Zandschulp. Sârbul a lovit cu putere o minge care s-a dus razant pe lângă o copilă de mingi; în cazul în care mingea ar fi lovit-o, Djokovic ar fi fost descalificat, așa cum i s-a întâmplat la US Open 2020, în optimea de finală cu Pablo Carreno Busta, când a trimis cu forță moderată o minge de tenis direct în zona gâtului unui arbitru de linie.
John McEnroe: „E incredibil că Djokovic e în semifinală.”
Întrebat despre posibilul motiv pentru care Novak Djokovic a fost observat foarte supărat și ușor iritabil, în meciurile pe care le-a jucat în ediția 2026 a Openului Australian, John McEnroe a răspuns:
„Eu nu am câștigat niciodată Openul Australiei. Djokovic l-a câștigat de 10 ori, dar ai nevoie de ceva care să te împingă, să-ți ridice energia, ca să aduci intensitatea aceea, focul acela.
Vezi, e și norocos. A ratat fata de mingi la vreo 5 centimetri când a lovit mingea. Ar fi fost descalificat. Deci vorbim despre un tip care, privind dintr-un unghi… e incredibil că e în semifinală,” a punctat John McEnroe pentru Sport.ro, într-un interviu intermediat de Eurosport.
McEnroe: „Poate Djokovic trebuie să creadă că norocul e de partea lui acum.”
„Lovitura aceea putea foarte ușor... nu știu de ce a fost atât de supărat atunci, în meciul cu Botic Van De Zandschulp. Nu sunt sigur, dar a avut noroc.
După care a venit un tur liber, Musetti a abandonat. Poate trebuie să creadă că norocul e de partea lui acum,” a declarat John McEnroe, în exclusivitate pentru Sport.ro.
Djokovic, fără victorie în ultimele cinci meciuri cu Sinner
Novak Djokovic a pierdut ultimele cinci meciuri directe cu Jannik Sinner, în care a reușit să câștige un singur set.
Precedentele întâlniri directe au avut loc tot în semifinalele unui turneu de mare șlem, la Roland Garros și Wimbledon, în 2025. 6-4, 7-5, 7-6, respectiv 6-3, 6-3, 6-4 sunt scorurile prin care Sinner s-a impus în fața lui Djokovic, în cele două penultime acte de competiție.
Finalele Openului Australian 2026 pot fi urmărite pe Eurosport și HBO Max.
