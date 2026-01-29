La 39 de ani fără 4 luni, Novak Djokovic a ajuns în semifinalele Openului Australian, unde îl va înfrunta pe campionul ultimelor două ediții, Jannik Sinner.



Înainte de meciul programat vineri, 30 ianuarie, de la ora 10:30, legendarul tenismen, John McEnroe (66 de ani), a vorbit în exclusivitate pentru Sport.ro despre norocul orb avut de jucătorul sârb, în actuala ediție a turneului de mare șlem de la Melbourne.



John McEnroe, despre norocul proverbial avut de Novak Djokovic la Australian Open 2026

Djokovic, care nu a mai jucat un meci întreg din 24 ianuarie - cu șase zile înaintea zilei duelului cu Sinner -, când îl învingea pe Van De Zandschulp, în turul trei -, a avut tur liber în optimi, prin retragerea cehului Jakub Mensik - în fața căruia a pierdut finala Mastersului de la Miami, în 2025 -, și a mai beneficiat de miraculosul abandon al italianului Lorenzo Musetti, la scorul de 2-0 la seturi pentru adversar.



De două ori norocos cu retragerile adversarilor, Djokovic a mai avut un al treilea moment de șansă rarisimă, după cum a amintit cu agerime John McEnroe, expert Eurosport.



„Nole” a supraviețuit unui prim moment critic, în același meci cu Botic Van De Zandschulp. Sârbul a lovit cu putere o minge care s-a dus razant pe lângă o copilă de mingi; în cazul în care mingea ar fi lovit-o, Djokovic ar fi fost descalificat, așa cum i s-a întâmplat la US Open 2020, în optimea de finală cu Pablo Carreno Busta, când a trimis cu forță moderată o minge de tenis direct în zona gâtului unui arbitru de linie.

