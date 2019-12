BREAKING NEWS | Pogba pleaca de la Manchester United! Mutarea se face in ianuarie si in tranzactie va fi inclus si un jucator! Unde merge sa evolueze mijlocasul

Aventura lui Paul Pogba pe Old Traford este aproape de final.

Paul Pogba (26 de ani) a vrut sa plece inca din vara acestui an, dar nu a ajuns la o intelegere cu cei din conducerea lui United. In acest tur de campionat a fost mai mult accidentat si presa din Italia anunta transferul mijlocasului in luna ianuarie a anului viitor.

Dorit insistent de Zidane la Real Madrid, Pogba este dat ca si transferat la fosta sa echipa, Juventus. Conform celor de la Tuttosport, in schimbul lui Pogba vor fi platite 60 de milioane de euro si Emre Can (25 de ani), mijlocas intrat in dizgratia lui Maurizio Sarri.

Conform publicatiei italiene, Paul Pogba s-a saturat de Premier League si este foarte incantat sa revina in Italia, unde a declarat in mai multe randuri ca s-a simtit foarte bine.

Mijlocasul mai are 18 luni de contract cu Manchester United si este evaluat la 100 de milioane de euro.