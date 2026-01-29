FCSB și Fenerbahce s-au întâlnit pe Arena Națională, în ultima etapă din faza principală a Europa League. Deși șansele de calificare erau minime, echipa antrenată de Elias Charalambous a avut o prestație solidă și a ratat mai multe ocazii importante.



Turcii au deschis scorul în minutul 19, prin Ismail Yuksek, jucător care a văzut cartonașul galben nouă minute mai târziu și a fost înlocuit în repriza secundă. FCSB a egalat în minutul 71, prin Juri Cisotti, care a finalizat spectaculos o pasă venită de la Risto Radunovic.



Târnovanu: „Dacă vezi că suntem la pământ, nu mai da și tu!” + ce a spus despre Matei Popa

La finalul partidei, Ștefan Târnovanu a venit la flash-interviuri și a avut un discurs sincer.



Goalkeeper-ul a vorbit despre parcursul european, presiunea suporterilor și situația sa la echipă, în contextul în care Gigi Becali a anunțat că Matei Popa ar putea deveni titular.



„Ederson e un portar care a fost în top în ultimii ani, are trofee câștigate cât nu avem noi în toată viața. Fener e o echipă foarte bună, cu jucători de mare calitate, îi cunoaștem, îi vedem la televizor.



Nu știu, cred că am fi avut o șansă dacă am fi marcat pentru 2-1, am avut momente în care puteam înscrie.



Au fost multe meciuri, ținând cont că am început cu o victorie. Poate puteam gestiona altfel acest parcurs european. Nu e anul nostru cel mai bun, se vede asta și în campionat. Totuși, rămân cu un gust amar pentru că i-am făcut nemulțumiți pe suporteri și asta înțeleg. Suporter înseamnă că susții echipa. Dacă vezi că suntem la pământ, nu mai da și tu cu barosul. Au fost alături de noi, e adevărat, dar cred că avem nevoie de ei și în acest moment.



Până în acest moment sezonul este unul dezastruos, pot spune. Dacă nu intram în play-off va fi un eșec total. Dacă vom câștiga 7 din 7, probabil vom fi acolo. Legat de suporteri, decizia e la ei. Noi nu cred că există oameni care să vrea să câștige mai mult decât noi, până la urmă suntem oameni.



Primesc vestea că e un jucător profesionist, am contract la această echipă în primul rând. Matei este un copil extraordinar, iar ca portar este foarte, foarte bun. Dacă asta este decizia, îi țin pumnii, sunt o persoană bună și doresc binele tuturor”, a spus Ștefan Târnovanu la Prima Sport.



În urma remizei, FCSB a încheiat aventura europeană pe locul 27, cu 7 puncte, după două victorii, un egal și cinci înfrângeri. Fenerbahce a terminat pe locul 19 și s-a calificat în play-off-ul Europa League.



În Superliga, FCSB ocupă locul 11 după 23 de etape, cu 31 de puncte, la cinci în spatele poziției a șasea, ultima care asigură accesul în play-off. După eliminarea din Europa, roș-albaștrii revin în campionat duminică, 1 februarie, când vor juca pe teren propriu cu Csikszereda.

