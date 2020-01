14:30 Brighton - Chelsea! 19:30 City - Everton! 22:00 Arsenal - Manchester United! Meciuri MONDIALE azi in Premier League

11:18

Meciuri tari in primele doua ligi engleze. Toata actiunea e live pe www.sport.ro!



De la 14:30, Brighton o intalneste pe Chelsea. Mourinho merge cu Tottenham la Southampton (17:00), iar Guardiola incearca sa se apropie de Liverpool cu o victorie in fata lui Everton (19:30). Socul zilei: Arsenal - Manchester United pe Emirates (22:00).



Si in Championship se joaca tare! De la 19:15 WBA si Leeds se intalnesc in derby-ul primelor doua clasate.