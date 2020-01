Man, recunoscut de UEFA printre SUPER PUSTII Europei alaturi de Fati de la Barca si Greenwood de la United! "E gata pentru un transfer major!" AICI: lista completa

Dennis Man apare intr-un top de lux al jucatorilor pe care Europa trebuie sa tina ochii in 2020!

UEFA si-a rugat reporterii de pe intreg continentul sa trimita recomandari! Man e pe lista numelor mari din Europa, alaturi de Ansu Fati de la Barca, Mason Greenwood de la Manchester United sau Reece James de la Chelsea.

"A facut pasul de la nationala U21 la cea de seniori. Talentatul atacant e pregatit pentru un transfer mare in strainatate dupa ce si-a aratat clasa in campionatul intern", e prezentarea facuta lui Man de UEFA.

Dennis Man e cotat de Gigi Becali la cel putin 20 de milioane de euro. Desi spune ca are si acum oferte pentru a-l ceda, Becali vrea sa-l tina cel putin pana in vara anului viitor. Man, 21 de ani, e marea speranta a FCSB pentru un transfer major in 2020, alaturi de Florinel Coman.