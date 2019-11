Prevestesc cifrele plecarea lui Guardiola la Manchester City? 

Echipa lui Guardiola a castigat derby-ul cu Chelsea, dar antrenorul spaniol a terminat meciul confuz.

Aflati la 9 puncte in spatele liderului Liverpool si la o lungime de Leicester, “cetatenii” au mai primit o veste proasta dupa partida cu Chelsea. Desi s-a impus la limita, scor 2-1, echipa lui Pep Guardiola nu a reusit sa se impuna la capitolul posesia balonului, capitol la care, de obicei, isi intrece clar adversarii. De fapt, City a tinut mingea doar 46.74% din timpul de joc, ceea ce reprezinta cea mai slaba posesie inregistrata de echipele lui Guardiola in toate cele 381 de meciuri jucate la nivel de prime ligi, in Spania, Germania si Anglia!

In Anglia, celelalte patru recorduri negative pentru echipa lui Guardiola, inaintea intalnirii cu Chelsea, erau Manchester City - Liverpool 2-1 (3 ianuarie 2019 / 49.6%), Liverpool - Manchester City 0-0 (7 octombrie 2018 / 50.6%), Tottenham - Manchester City 1-3 (14 aprilie 2018 / 52%) si Tottenham - Manchester City 0-1 (29 octombrie 2018 / 52.1%). Mai multi jurnalisti si comentatori cred deja ca timpul tehnicianului spaniol la Manchester s-a scurs si ca acesta va pleca la finalul sezonului, asa cum s-a intamplat la Barcelona si Bayern, cand „jocul de posesie a ramas fara combustibil”.

Despre Pep Guardiola au aparut zvonuri tot mai puternice ca o va parasi pe Manchester City in acesta vara, desi a castigat doua titluri de campion, o FA Cup, doua Cupa Ligii si doua Supercupa Angliei, in cele trei sezoane petrecute la club. Spaniolul s-ar afla in negocieri avansate cu Bayern Munchen si Juventus Torino, de serviciile sale mai interesandu-se FC Barcelona, PSG si nationala Qatarului, in perspectiva Campionatului Mondial din 2022.