VIDEO SAVUROS! "Guardiola is coming!" Klopp a luat-o la FUGA cand l-a vazut pe antrenorul celor de la City

Poate cel mai carismatic antrenor al ultimilor ani, Jurgen Klopp nu rateaza nicio ocazie sa se dea in spectacol si sa-i distreze pe fani.

In timpul unui interviu, antrenorul cormoranilor a fost intrebat daca a vorbit cu "Pepe Guardiola" dupa meciul din weekend, cand Liverpool a invins marea rivala Man. City, scor 3-1, meci in care cei de la City au acuzat greseli grave de arbitraj.

"Pepe? Cine e Pepe? In Italia se zice Pepe? A, Pep! Normal ca am vorbit, de ce sa nu vorbim! Pep Guardiola vineee!!!", a raspuns neamtul.

Imediat ce l-a vazut pe Guardiola ca se apropie, Jurgen Klopp a rupt-o pur si simplu la fuga, lasandu-i singuri pe jurnalisti.

"Pep Guardiola is coming!" ????

Liverpool manager Jurgen Klopp was left confused when a reporter asked him if he had spoken to the Manchester City boss at a UEFA coaches' conference...???? pic.twitter.com/En6OFiWNef