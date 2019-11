Guardiola la Bayern Munchen? Ce spune impresarul lui Pep dupa ce au aparut informatiile ca ar putea ajunge la campioana Germaniei

Impresarul lui Guardiola a vorbit despre posibilitatea ca Pep sa ajunga la Bayern Munchen.

Dupa ce in cotidianul german Bild a aparut informatia cum ca Pep Guardiola ar urma sa o antreneze pe Bayern Munchen, impresarul antrenorului celor de la City a vorbit despre aceasta posibilitate si spune ca nu se pune problema de asa ceva.

"Pep este multumit si fericit la Manchester. Contractul sau expira in iunie 2021. Nu am vorbit despre el cu nimeni din Germania, nici cu agenti, nici cu patroni de cluburi. Pep are amintiri frumoase de la Munchen si mereu a avut prieteni acolo. Dar nu are niciun interes sa revina in Germania ca antrenor. Este imposibil, el isi onoreaza toate contractele", a declarat impresarul lui Guardiola, Josep Maria Orobitg pentru Mirror.