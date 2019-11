Pleaca Guardiola de la City? "Cand ma intreaba oamenii daca vreau sa plec, eu raspund asa!" Ce spune Guardiola despre viitorul sau la Manchester City!

Pep Guardiola a vorbit despre viitorul sau la Manchester City.

Manchester City se afla pe locul 4 in Premier League cu 25 de punct dupa 12 meciuri, avand cu 9 puncte mai putin decat liderul Liverpool. Astazi, de la ora 19:30, Manchester City va juca pe Ettihad impotriva celor de la Chelsea, iar Pep Guardiola a vorbit despre viitorul sau la echipa.

"Daca oamenii ma intreaba: Vreti sa ramaneti? Raspunsul este da, vreau sa raman. Nu am niciun motiv sa plec. Sunt foarte multumit de munca mea si de jucatori. Daca oamenii cred ca voi demisiona sau voi fi demis din cauza faptului ca sunt la noua puncte in urma liderului Liverpool, atunci nu ma cunosc. Imi plac provocarile si imi place sa fiu in aceasta pozitie. Daca oficialii clubului ma vor aici si sezonul viitor, voi fi suta la suta. Imi place sa locuiesc in acest oras si cunosc oameni adorabili aici", a declarat Guardiola.