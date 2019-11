ULTIMA ORA | Site-ul oficial al lui City se deschide cu Florinel Coman! Ce scriu englezii despre interesul echipei lui Guardiola pentru "perla" lui Becali

Interesul celor de la Manchester City pentru Florinel Coman este subiect de discutie si pentru englezi, nu doar pentru presa din Romania.

Chiar site-ul oficial al lui Manchester City se deschide in aceasta dimineata cu o fotografie cu Florinel Coman in tricoul nationalei. Englezii trec informatia prezentata de DailyMail la categoria zvonuri si spun ca mai dureaza pana se va deschide perioada de transferuri.

"City il urmareste pe Coman?", isi incep englezii materialul de pe site-ul oficial al celor de la City.

"Bine ai venit, noiembrie.. prima zi din a 11-a luna a anului este aparent si prima zi in care incep sa curga zvonurile. Astazi, presa este plina este zvonuri legate de posibile veniri la City desi mai sunt doua luni pana in ianuarie cand se va deschide perioada de transferuri. Asteptam si mai multe in saptamanile urmatoare... Ne imaginam ca vor veni", au scris cei de la Manchester City.