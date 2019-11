Scenariu SOC prezentat de nemti: Guardiola, inapoi la Bayern! Pep ar fi fost deja in cantonamentul germanilor

Pep Guardiola ar putea pleca de la Manchester City la finalul sezonului.

Nemtii de la Bild scriu ca Guardiola ar putea reveni la Bayern Munchen. Mai mult, jurnalistii germani noteaza ca Guardiola chiar a fost in cantonamentul lui Bayern in urma cu scurt timp.

Dincolo de faptul ca Bayern Munchen l-a demis pe Niko Kovacs si isi cauta antrenor, Guardiola va ajunge la finalul contractului cu City la finalul sezonului si nu a dat semne ca si-ar dori prelungirea. De asemenea, familia lui Guardiola prefera sa locuiasca in Spania pentru ca Manchester nu este un oras pe placul sotiei si copiilor lui Pep. Guardiola si-a pastrat apartamentul din Munchen, astfel ca nu ar fi o problema din acest punct de vedere pentru a reveni la Bayern.

Jurnalistii germani amintesc si ca in momentul in care a plecat din Bundesliga, Guardiola a promis ca va reveni sa antreneze la Bayern, iar acesta ar fi un moment ideal dat fiind contextul. Guardiola are si un pariu personal pe care nu a reusit sa-l castige in Germania: nu a reusit sa triumfe in UEFA Champions League cu gruparea germana.