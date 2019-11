LOVITURA pentru Pep Guardiola! City si-a pierdut unul din cei mai importanti jucatori inaintea duelului pentru SUPREMATIA din Premier League

Pep Guardiola a confirmat astazi o veste groaznica.

Guardiola a confirmat astazi ca Ederson nu va putea juca duminica in deplasarea de la Liverpool. Ederson este portarul numarul 1 al "cetatenilor". Brazilianul este unul dintre cei mai buni portari din lume si a fost nominalizat la premiile BEST pentru cel mai bun portar din lume, alaturi de Alisson si Ter Stegen.

Pentru City, meciul cu Liverpool este determinant in lupta pentru titlu si pierderea lui Ederson este o adevarata lovitura. In acest moment, Liverpool ocupa prima pozitie in Premier League, cu 31 de puncte. Manchester City se afla pe pozitia secunda cu 25 de puncte si un esec in deplasarea de pe "Anfield" ar face-o pe Liverpool mare favorita in lupta la titlu.

Pe langa Ederson, City nu se poate folosi nici de Laporte, Rodri, Sane si Zinchenko, toti fiind indisponibili din cauza accidentarilor. De partea cealalta, Jurgen Klopp are un singur jucator important indisponibil, fundasul central Joel Matip.

Ultima oara, cele doua echipa s-au intalnit in Super Cupa Angliei, cand Manchester City a reusit sa invinga dupa loviturile de departajare.

Sezonul trecut meciul de pe "Anfield" s-a incheiat la egalitate, scor 0-0.

BREAKING: Pep Guardiola says Ederson is "unable to play" against Liverpool. — Sky Sports News (@SkySportsNews) November 8, 2019