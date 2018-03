Pretul faimei si al milioanelor! Marturia unui campion mondial: "Momentul in care ma voi retrage va fi momentul in care voi fi din nou liber"

Per Mertesacker, fundasul de 33 de ani al lui Arsenal, intentioneaza sa se retraga din cariera de fotbalist profesionist.

Joi 15 martie 22:00 PRO X: Arsenal - AC Milan in Europa League! Marti, 13 martie, in direct la PRO TV: 21.45 Man United - Sevilla! Bucurati-va de fotbal!

Ajuns la 33 de ani, Mertesacker e sincer si spune ca placerea fotbalului a disparut si ca fiecare meci reprezinta un chin pentru el.

Mertesacker a vorbit intr-un interviu acordat presei germane, spunand ca "presiunea meciurilor a ajuns sa il faca sa vomite", dar si ca "organismul sau este terminat".

Fundasul va deveni coordonator al echipelor de juniori ale lui Arsenal dupa retragere.

"Sunt zile in care totul e un chin, atat fizic, cat si mental. Dar in fotbal trebuie sa livrezi indiferent de situatie, pentru ca lumea are asteptari de la tine. In momentul in care ai intrat in hora, nu mai poti iesi.

A ajuns sa mi se intoarca stomacul pe dos din cauza presiunii unor meciuri", a povestit el.

Mertesacker a spus, insa, ca este recunoscator pentru tot ce are si ca, daca ar avea din nou 18 ani, ar urma acelasi drum.

"Chiar daca ar trebui sa vomit inaintea fiecarui meci si sa fiu internat de 20 de ori, as face totul asa cum am facut deja! Toate amintiriile pe care le am merita sacrificiul", a mai spus el.

Aparatorul le-a mai spus jurnalistilor de la Der Spiegel ca prefera sa vada meciurile de pe banca sau din tribune.



"Toata lumea spune ca ar trebui sa ma bucur de ultimul an, dar eu prefer sa stau pe banca sau in tribune. Cand ma voi retrage, voi redeveni liber pentru prima data in 30 de ani", a conchis el.