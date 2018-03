Buffon nu s-a putut stapani cand a vazut fotografia lui Astori pe Juventus Arena! Cum a reactionat legenda lui Juve

Juventus a primit astazi vizita lui Udinese, iar inceputul meciului a fost marcat de un moment de reculegere, in memoria fostului fundas Davide Astori, decedat la 31 de ani.

Aflat pe banca de rezerve, Gianluigi Buffon, legendarul portar al lui Juve si al nationalei Italiei, nu si-a putut stapani lacrimile. Buffon, fost coleg cu Astori la nationala, si Bernardeschi, care jucase alaturi de fundas la Fiorentina, au inceput sa planga.

Gigi Buffon in tears during the Davide Astori tribute ahead of Juventus v Udinese ???????????? pic.twitter.com/YNtrmcZfCc