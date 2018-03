ANAF scoate la licitatie masini confiscate! Pretul de pornire pentru un Volkswagen Tiguan

ANAF scoate la licitatie mai multe masini confiscate de la proprietari care nu si-au platit taxele.

ANAF va organiza o licitatie pe data de 20 martie, in cadrul careia va scoate la licitatie mai multe automobile, scrie cotidianul Adevaratul.

Printre masinile scoase la licitatie se numara unele apartinand marcilor Volkswagen, Peugeot ori Ford.

Masinile scoase la licitatie



- La 20 martie este scos la licitatie autoturismul Volkswagen Tiguan fabricat in 2009, pretul de pornire al licitatiei fiind de 25.837 lei. Masina apartine firmei Mix Best FM Radio SRL din Campina.

- Ford Focus din 2000, cu o capacitate cilindrica de 1796, care apartine societatii Agroberin SRL din Bucuresti, bun sechestrat in februarie 2007, este scos la licitatie pentru 3.877 lei

- La pretul de 9.600 lei poate fi achizitionat un autoturism break Peugeot, tip Partner, fabricat in 2007, care a parcurs 118.000 km si a fost sechestrat in septembrie 2015. Masina apartine firmei Norima Tech din sectorul 3 al Capitalei

- Un alt Peugeot, din anul 2000, este scos la licitatie în Curtea de Arges pe 16 martie, la un pret de pornire de 3.102 lei

- O autoutilitara Volkswagen Transporter fabricata in 2001, apartinand Rodimar Cons Serv SRL, a fost scoasa pentru a treia oara la licitatie la pretul de 7.353 lei, in baza sechestrului pus in septembrie 2017

- La 22 martie, Fiscul din Ploiesti vrea sa vanda un autoturism Volkswagen Caddy, fabricat in 2005, pretul de pornire a licitatiei find de 8.143 lei. Masina apartine Martello SRL si a fost sechestrata in ianuarie 2018, aceasta fiind cea de-a treia licitatie

- Tot in Ploiesti, ANAF incearca sa vanda, pentru a treia oara, doua masini apartinand firmei Onissim Bonibon SRL, pentru care nu se mentioneaza insa anul de fabricatie si nici data la care a fost pus sechestrul. Pretul de pornire al autoturismului Audi A4 este de 27.572 lei, iar cel al autoutilitarei Volkswagen Transporter de 10.811 lei