Cătălin Cîrjan le-a spus englezilor ce se întâmplă la FRF: "Mertesacker mi-a zis că nu îi vine să creadă / Nu voi refuza niciodată România"

Într-un interviu pentru publicația London World, Cîrjan le-a răspuns celor care îl critică pentru că nu a debutat până acum la echipa de seniori a lui Arsenal și a explicat ce discuție a avut cu Emil Săndoi.

Cătălin Cîrjan: "Nu am vorbit în viața mea cu domnul Pancu. O aberație să fiu criticat că nu joc la Arsenal"

Inițial, Cîrjan s-a aflat pe lista preliminară a României U21 pentru meciurile cu Portugalia (0-2) și Germania (0-0), însă Emil Săndoi a decis ulterior să îl trimită pe mijlocaș la reprezentativa U20, condusă de Daniel Pancu, care avea programate dueluri cu Portugalia (1-1) și Norvegia (0-4).

Cîrjan nu a mai mers la naționala U20 și spune că Arsenal nu a primit nicio convocare pentru respectiva reprezentativă.

"Cred că este o aberație să fiu criticat că nu joc la prima echipă a lui Arsenal. Sunt la echipa care e pe primul loc în cel mai bun campionat din lume. Credeți că e ușor să joci aici? Dacă nu le pot lua locul lui Odegaard, Saka sau Martinelli asta nu înseamnă că nu pot fi convocat la naționala U21.

Sunt în programul primei echipei, mă antrenez cu ei și am fost rezervă în patru meciuri la Arsenal. Asta înseamnă că văd ceva în mine din moment ce mi-au prelungit contractul.

I-am spus domnului Săndoi de ce nu este corect că s-a procedat așa. Domnul Săndoi mi-a spus că se va consulta și va lua o decide. 'Ținem legătura' au fost ultimele lui cuvinte. Nu am ținut deloc legătura, apoi am aflat că nu am fost inclus în lot.

Arsenal nu a primit nicio convocare la naționala U20. Nu am vorbit în viața mea cu domnul Pancu. De aceea sunt dezamăgit, pentru că a spus că ar fi aflat de la Emil Săndoi că nu vreau să vin", a spus Cătălin Cîrjan.

Cătălin Cîrjan: "Mertesacker mi-a spus că am procedat corect"

Cîrjan a explicat că inclusiv fostul fundaș german Per Mertesacker, în prezent manager al academiei lui Arsenal, a fost surprins neplăcut de "amatorismul de la FRF". Cu toate acestea, fotbalistul născut la Domnești spune că nu va refuza niciodată naționala României.

"Per Mertesacker mi-a spus că am procedat corect când le-am spus că nu mi se pare potrivit să merg la naționala U20. Mi-a spus că nu-i vine să creadă ce amatorism este la FRF.

Din nefericire, ceea ce lumea nu înțelege este că echipa națională a României nu mai este a României. Este o națională a diferitelor interese, iar faptul că eu nu sunt acolo înseamnă că nu reprezint acele interese.

Dacă voi juca vreodată pentru România, o voi face cu responsabilitate pentru țara mea. Nu vin pentru domnul Stoichiță, Săndoi sau pentru altcineva, ci pentru țara mea. Nu voi refuza niciodată naționala României, indiferent cât ar încerca unii să lase această impresie", a mai spus Cîrjan.