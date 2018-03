"Imi vine sa vomit inaintea meciurilor!" Dezvaluirea facuta de cel mai important om al lui Wenger dupa un sezon DEZASTRUOS facut de Arsenal

Sezonul slab al lui Arsenal este resimtit din plin de fotbalisti.

Per Mertesacker a recunoscut in presa germana ca presiunea pusa pe umerii jucatorilor se resimte atat din punct de vedere psihic, cat si din punct de vedere fizic. Fundasul german a recunoscut ca nu de putine ori i-a venit sa vomite inainte de startul meciurilor din pricina presiunii.



"In momentele dinaintea meciului mi se intoarce stomacul pe dos ca si cum mi-ar veni sa vomit. Apoi am o senzatie ciudata ca si cum m-as sufoca violent. Imi dau lacrimile", a declarat Mertesacker pentru Der Spiegel.

Arsenal se afla in acest moment pe locul 6 in Premier League, cu 45 de puncte. Chelsea, aflata pe ultimul loc ce permite accesul in cupele europene, are 56 de puncte. Singura salvare a lui Arsenal si a lui Arsene Wenger implicit este ca echipa sa castige Europa League.