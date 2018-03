Surpriza in primul 11 la FCSB: pe cine a ales Dica intre Alibec si Gnohere si cu cine incepe in aparare // ECHIPELE DE START

Urmareste aici cele mai importante faze ale meciului

FCSB: Balgradean - Benzar, Planici, Momcilovici, Morais - Pintilii, Nedelcu - Man, Budescu, Florin Tanase - Gnohere.

VIITORUL: Cojocaru - Mladen, Taru, Hodorogea, Ganea - Cicaldau, Baluta, Dumitrescu - Ciobanu, Chitu, Ianis Hagi

Steaua si Viitorul se intalnesc in aceasta seara, pe National Arena, in prima etapa a playoff-ului. Este un meci extrem de important in ecuatia clasamantului - victoria este singura optiune a stelistilor pentru a reveni pe primul loc, iar Viitorul este obligata sa castige ca sa intre in lupta pentru Europa.

Pentru primul 11, antrenorul Nicolae Dica l-a ales pe Gnohere ca varf de atac. Momcilovici ii ia locul lui Gaman si va juca alaturi de Planici in centrul defensivei.