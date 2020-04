Presedintele lui Tottenham vrea sa folosesca personalul clubului pentru ingrijirea mosiei sale! 

Levy este din nou criticat, dupa ce saptamana trecuta a trimis 550 de angajati in somaj tehnic.

Daniel Levy detine functia de presedinte al lui Tottenham din 2001, fiind cel mai longeviv conducator din Premier League. Sub conducerea sa, clubul a construit un stadion de 1 miliarde de lire sterline si a transformat imprejurimile acestuia intr-un complex imobiliar si comercial, a facut profit in fiecare an incepand cu 2012, iar in ultimul a inregistrat un surplus de 69 de milioane de lire sterline, devenind al optulea cel mai bogat club de fotbal din lume. In aceste conditii, “Spurs” a fost aspru criticat in ultimele saptamani, dupa ce a preferat sa le plateasca integral salariile colosale ale jucatorilor, dar a trimis 550 de angajati in somaj tehnic, cu 80% din salarii platite de stat printr-un program guvernamental de retentie a slujbelor, destinat mai ales companiilor mici si mijlocii afectate de coronavirus.

Criticile au fost si mai puternice, dupa ce s-a aflat ca Levy a primit 7 milioane de lire sterline anul trecut, din salariu si bonusul pentru finalizarea stadionului, desi arena a fost terminata cu aproape un an intarziere si cu un pret mult mai mare decat se preconiza. El a acceptat o diminuare temporara de 20%, pentru a mai atenua mustrarile, desi cei trecuti in somaj tehnic nu pot incasa mai mult de 2.500 de lire sterline pe luna. Mai mult, cum stadionul si cantonamentul de la Enfield sunt inchise si munca acolo s-a redus ca volum, presedintele clubului le-a cerut angajatilor nebagati in somaj tehnic sa munceasca si pe mosia sa privata din Hertfordshire, urmand sa le plateasca o mica diferenta fata de remuneratia data de club.

Levy este unul dintre cei mai detestati conducatori din Premier League, el fiind considerat chiar si de catre fanii lui Tottenham „tradator”, „raufacator” si „zgarcit”, fiind acuzat de concedierea antrenorului Mauricio Pochettino si de vanzarea mult prea usoara a unor jucatori precum Gareth Bale, Christian Eriksen, Kyle Walker, Luka Modrici, Dimitar Berbatov sau Michael Carrick. Ieri, cativa jucatori si antrenorul Jose Mourinho au fost surprinsi antrenadu-se in parcul Hadley Common, ei putand fi sanctionati de autoritati pentru ca au incalcat regulile de izolare si distantare sociala.