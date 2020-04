Dubla campioana de Grand Slam si prietena buna cu Simona Halep, DARAMATA PSIHIC de coronavirus: "Nu am nicio motivatie, nu se pune problema sa joc"

Petra Kvitova este dubla castigatoare de Grand Slam, la fel ca Simona Halep, dar nu vede intr-o maniera la fel de optimista intreruperea sezonului 2020. Cauzata de raspandirea globala a virusului SARS-CoV-2, oprirea stagiunii o regaseste pe ocupanta locului 12 in clasamentul WTA neavand niciun dram de motivatie, intrucat nu cunoaste care va fi urmatorul turneu pe care l-ar putea juca.

"Sincer, este foarte ciudat, am motivatie zero, nu stiu pentru ce vreau sa ma antrenez. Incerc doar sa ma mentin in forma. Nu voi juca pe zgura, deoarece turneul de la Roland Garros a fost amanat. Turneul de la Wimbledon a fost anulat, deci nu se pune problema sa joc pe iarba. Vom vedea ce se va intampla cu restul sezonului, daca vom juca din nou sau nu," a afirmat Petra Kvitova, dubla campioana a turneului de la Wimbledon.

"Este foarte neplacut, dar ma concentrez mereu asupra partii frumoase a vietii. Ca multe jucatoare din circuit, eu petrec mult timp calatorind in strainatate, asa ca profit de faptul ca sunt acasa," a adaugat cehoaica.

Sad news today that we won’t be able to compete at the Olympics this year, but it’s definitely the right decision given the situation the world is in with Covid19.

Instead of being disappointed, let’s look forward to making 2021 the best Olympics the world has ever seen! pic.twitter.com/05luiIpHSl