Tottenham Hotspur se află pe a patra poziție în clasamentul Premier League cu șase puncte obținute după primele trei etape desfășurate. Două victorii și o înfrângere a consemnat echipa pregătită de Thomas Frank până în clipa de față.



Ruptură la Tottenham?! Președintele executiv și-a dat demisia după 25 de ani: ”Am transformat clubul într-o forță globală. Mulțumesc!”



Tottenham a anunțat printr-un comunicat oficial faptul că englezul Daniel Levy și-a dat demisia din postura de președinte executiv al clubului. El s-a aflat în conducerea lui Spurs din 2001!



”Tottenham Hotspur anunță că Daniel Levy a renunțat astăzi la funcția de Președinte Executiv după aproape 25 de ani. Tottenham Hotspur a fost transformată în ultimul sfert de secol.



Clubul a jucat în competițiile europene în 18 din ultimele 20 de sezoane, devenind unul dintre cele mai recunoscute cluburi de fotbal din lume, investind constant în academie, jucători și facilități, inclusiv într-un stadion nou, de clasă mondială, și într-un centru de pregătire ultramodern.



De asemenea, clubul a concurat în mod regulat la cel mai înalt nivel, bucurându-se de numeroase succese remarcabile pe teren, inclusiv recenta câștigare a Cupei Europa League”, se arată în comunicatul emis de Tottenham.



Daniel Levy a explicat că e mândru de munca pe care a realizat-o în tot acești ani și și-a arătat recunoștința față de fanii echipei.



”Sunt extrem de mândru de munca pe care am făcut-o împreună cu echipa executivă și cu toți angajații noștri. Am transformat acest club într-o forță globală care concurează la cel mai înalt nivel. Mai mult decât atât, am construit o comunitate.



Am avut norocul să lucrez cu unii dintre cei mai mari oameni din acest sport, de la echipa de la Lilywhite House și Hotspur Way până la toți jucătorii și antrenorii de-a lungul anilor.



Doresc să le mulțumesc tuturor fanilor care m-au susținut de-a lungul anilor. Nu a fost mereu o călătorie ușoară, dar s-au făcut progrese semnificative. Voi continua să susțin acest club cu pasiune”, a spus Daniel Levy.

Peter Charrington i-a luat locul, cel puțin temporar.

