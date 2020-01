10 meciuri de urmarit in Europa in aceasta etapa. Real Madrid - Atletico, Roma - Juve si Tottenham - Liverpool, printre partidele de interes

Si in acest weekend se joaca mai multe meciuri tari in Europa, desi majoritatea campionatelor europene sunt in pauza.

Multe dintre ligile europene se reiau saptamana viitoare sau pana la finalul lunii ianuarie (Germania, Spania, Olanda, Turcia, Scotia, Belgia, Austria, Cipru, Elvetia, Israel, Ungaria), in timp ce alte campionate reincep in februarie (Romania, Rusia, Bulgaria, Cehia, Croatia, Danemarca, Polonia, Serbia, Slovacia, Slovenia, Ucraina), iar intrecerile din Norvegia si Suedia au primele meciuri abia in aprilie.

Rennes - Ol. Marseille (Franta, Ligue 1, vineri, 10 ianuarie, 21.45)

Bordeaux - Ol. Lyon (Franta, Ligue 1, sambata, 11 ianuarie, 18.30)

Lazio - Napoli (Italia, Serie A, sambata, 11 ianuarie, 19.00)

Tottenham - Liverpool (Anglia, Premier League, sambata, 11, ianuarie, 19.30)

Inter Milano - Atalanta (Italia, Serie A, sambata, 11 ianuarie, 21.45)

Aston Villa - Manchester City (Anglia, Premier League, duminica, 12 ianuarie, 18.30)

PAOK Salonic - AEK Atena (Grecia, Super League, duminica, 12 ianuarie, 19.30)

Real Madrid - Atletico Madrid (Spania, finala Supercupei Spaniei, duminica, 12 ianuarie, 20.00)

AS Roma - Juventus (Italia, Serie A, duminica, 12 ianuarie, 21.45)

PSG - AS Monaco (Franta, Ligue 1, duminica, 12 ianuarie, 22.00)