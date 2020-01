Mane l-a detronat pe Salah! Atacantul lui Liverpool a fost premiat drept cel mai bun fotbalist african al anului

Cunoscut pentru nationalismul de care da dovada la fiecare meci si cu fiecare declaratie, Sadio Mane a fost recompensat pentru prestatiile sale incredibile din sezonul trecut. Astfel, senegalezul a castigat titlul de "Cel mai bun fotbalist african al anului 2019", devansandu-si coechipierul, pe Mohamed Salah.

Mohamed Salah a fost castigatorul ultimelor doua astfel de titluri. Mane a obtinut 477 de voturi, in timp ce Salah a primit doar 325. Podiumul a fost completat de jucatorul lui Manchester City, Riyad Mahrez, care a strans un total de 267 de voturi.

It's official! ????

The African Player of the Year for 2⃣0⃣1⃣9⃣ is #SadioMane

What an achievement for the Senegalese winger! ???????? #CAFAwards2019 pic.twitter.com/BwFBBxFBR1