De Gea a innebunit! A sarit la gatul arbitrului dupa golul lui Liverpool! Ce decizie a luat centralul

Derby incins intre Liverpool si Manchester United.

Liverpool a deschis scorul in minutul 14, dupa ce Virgil van Dijk l-a invins pe De Gea cu o lovitura de cap.

"Cormoranii" au bagat mingea in poarta din nou 10 minute mai tarziu si De Gea si-a pierdut controlul. Portarul lui United a acuzat un fault in atac al aceluias Van Dijk si nu s-a mai putut stapani. Spaniolul a vazut cartonasul galben pentru iesirea sa nervoasa, apoi VAR a intervenit si i-a dat dreptate portarului. Golul a fost anulat pentru fault in atac.