GALERIE FOTO Avalanșă de staruri la Super Bowl 2026! Actori și cântăreți celebri au urmărit cel mai important meci din NFL

Avalanșă de staruri la Super Bowl 2026! Actori și cântăreți celebri au urmărit cel mai important meci din NFL
Super Bowl 2026 este LIVE pe VOYO.

În cel mai important meci al anului din fotbalul american se duelează Seattle Seahawks și New England Patriots.

Avalanșă de staruri la Super Bowl 2026

O mulțime de staruri au urmărit cel mai important eveniment din sportul american. După ce Jon Bon Jovi și Chris Pratt au introdus pe teren cele două echipe, în timpul jocului au fost surprinse de camerele de filmat și alte vedete, fie de la Hollywood, fie cântăreți celebri.

Daniel Radcliffe, actorul devenit celebru pentru rolul lui Harry Potter, Rob Lowe, Suni Lee sau J Balvin au fost prezenți pe Levi Stadium pentru meciul Seattle Seahawks – New England Patriots.

De altfel, în tribune au fost surprinși și rapperul Jay Z, dar și Adam Sandler, Travis Kelce, Travis Scott, Emma Roberts, Justin Bieber, Kendall Jenner, Tobey Maguire, Machine Gun Kelly, Becky G, Teddy Swims sau Jessica Alba.

La celebrul spectacol de la pauza Super Bowl va cânta Bad Bunny. Înaintea meciului, trupa de punk-rock Green Day a ținut un recital, iar solistul Charlie Putha cântat Imnul Statelor Unite ale Americii. 

