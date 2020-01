Wolves - Liverpool, ora 22:00 | "Cormoranii" vor sa continue seria incredibila si cauta a 14-a victorie consecutiva in Premier League

Wolverhampton primeste vizita lui Liverpool in ultimul meci al etapei.

Liverpool e neinvinsa in acest sezon in Premier League, Manchester United fiind singura echipa care a reusit sa-i "fure" puncte, intr-un 1-1 pe Old Traffod, in toamna lui 2019.

De atunci, Liverpool are 13 victorii consecutive, iar in aceasta seara trupa lui Jurgen Klopp e in cautarea unui nou succes care o poate distanta la 16 puncte in fruntea Premier League.

In acest sezon, "cormoranii" pot acumula un maximum de 112 puncte, record absolut pentru campionatul engleez. Actualul record este detinut de City - 100 de puncte in sezonul 2017-2018.