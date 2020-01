Alexander-Arnold si Sir Alex Ferguson ar fi putut fi rude! Cum putea BIJUTERIA lui Liverpool sa ajunga la Manchester United si motivul FABULOS pentru care a refuzat

The Sun a scos la iveala o poveste incredibila care ii are ca personaje principale pe Trent Alexander-Arnold si fostul antrenor al lui Manchester United, Sir Alex Ferguson.

Tanarul fundas are legaturi de familie la Manchester United si ar fi putut chiar, sa ajunga sa il numeasca pe Alex Ferguson bunicul sau. Bunica magicianului lui Liverpool apare in autobiografia legendei lui United ca si "prima iubita stabila".

Insa, cuplul fericit, care a fost impreuna in perioada adolescentei, in Glasgow, s-a despartit, iar bunica lui Alexander-Arnold, din partea mamei, s-a mutat la New York si s-a casatorit. Casatoria bunicii ii da fundasului dreptul sa joace pentru nationala Statelor Unite ale Americii.



Alex Ferguson l-a intrebat pe Alexander-Arnold de ce nu a incercat sa ajunga la United, acolo unde unchiul sau, John Alexander, a fost secretarul echipei pentru o perioada lunga de timp, iar raspunsul a fost de departe, unul savuros: "Mama mea nu conduce pe autostrada", a dezvaluit fundasul in New York Times.