Liverpool are un nou sponsor! Pe cine vor avea pe tricou si SUMA URIASA pe care o vor incasa 

Liverpool a anuntat oficial ca Nike va fi noul sponsor al echipei incepand cu sezonul 2020-2021, cel mai probabil pentru urmatorii 5 ani. Oferta uriasa i-a convins pe oficialii liderului din Premier League sa intrerupa colaborarea cu New Balance, companie care a fost alaturi de echipa inca din 2015.

"Cormoranii" primeau 64 de milioane de lire pe sezon ca sa evolueze cu sigla companiei americane, venituri ce erau suplimentate cu inca 10 milioane de lire datorita vanzarilor de articole promotionale. Nike a pus la bataie 100 de milioane de lire pe an, un record pentru prima liga engleza.

#LFC announces multi-year partnership with Nike as official kit supplier from 2020-21. https://t.co/eqJlwZat12