GALERIE FOTO Scene incredibile! Au dat foc stadionului și a urmat haosul: ”Nu cumpărați bilete la ei”

Scene incredibile! Au dat foc stadionului și a urmat haosul: ”Nu cumpărați bilete la ei” Fotbal extern
SPORT.RO
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Scenele șocante de la meciul Varazdin - Hajduk Split 2-1 au făcut înconjurul lumii.

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Hajduk SplitVarazdinTorcida Split
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Haosul din tribunele stadionului lui Varazdin au făcut înconjurul lumii. Gruparea ultras ”Torcida Split”, una dintre celebrele facțiuni din galeria lui Hajduk, a incendiat peluza spre finalul partidei.

Motivul a fost prețul biletelor pentru această partidă, considerat de ultrașii echipei oaspete drept exagerat. În peluza lui Hajduk, prețurile au ”sărit” de la 10 euro la 18 euro, scrie nacional.hr.

Nebunie în Croația! Fanii au dat foc peluzei

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Inițial, cei de la Hajduk au vrut să boicoteze partida, dar în cele din urmă cei de la Varazdin au decis să renunțe la modificarea prețurilor. Cu tot cu măsurile sporite de securitate, gazdele nu au putut evita incidentele de la finalul patidei.

"Nu cumpărați bilete pentru meciul cu un gunoi politic de echipă precum Varazdin", a fost mesajul cu care fanii lui Hajduk au vrut să boicoteze partida.

A fost prima etapă din noul sezon al campionatului Croației, iar Hajduk, echipă cu pretenții la titlu, a început ”cu stângul”. În următoarea etapă, formația din Split va juca ”acasă” cu Istra 1961, în timp ce Varazdin va juca în deplasare cu Slaven Belupo.

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