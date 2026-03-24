Decizia a fost luată de comun acord, iar egipteanul și-a dorit să anunțe plecarea cât mai curând, din respect față de suporteri.

„Cormoranii” au făcut anunțul

“Mohamed Salah îşi va încheia cariera sa ilustră la Liverpool FC la sfârșitul sezonului 2025-26.

Atacantul a ajuns la un acord cu echipa Roșiilor, urmând să încheie un capitol remarcabil de nouă ani pe Anfield.

Salah și-a exprimat dorința de a face acest anunț suporterilor cât mai curând posibil pentru a oferi transparență cu privire la viitorul său, datorită respectului și recunoștinței pe care le are față de aceștia.

Transferat de la AS Roma în vara anului 2017, numărul 11 ​​s-a impus ferm ca unul dintre cei mai mari jucători din istoria lui Liverpool, ajutând clubul să câștige două titluri în Premier League, Liga Campionilor, Cupa Mondială a Cluburilor FIFA, Supercupa UEFA, Cupa FA și două Cupe ale Ligii, precum și un FA Community Shield.

Cele 255 de goluri marcate în 435 de apariții de până acum îl plasează pe egiptean pe locul trei în clasamentul golgheterilor din toate timpurile ai echipei Roșiilor, câștigând Gheata de Aur din Premier League de patru ori, pe lângă o serie de premii personale.

Cu multe meciuri rămase de jucat în acest sezon, Salah este concentrat pe obţinerea celor mai bune rezultate în acest final de sezon pentru Liverpool și, prin urmare, momentul pentru a-i celebra pe deplin moștenirea și realizările va veni mai târziu în cursul anului, atunci când își va lua rămas bun de la Anfield”, a transmis Liverpool, pe site-ul oficial.

a oferit 122 de pase decisive, devenind al treilea golgheter din toate timpurile ai clubului și cel mai prolific jucător african din istoria Premier League.

În cariera sa europeană, Mohamed Salah și-a început ascensiunea la Basel, a trecut pe la Chelsea și a evoluat la Fiorentina și AS Roma înainte de a se consacra pe Anfield.

Dorit în Arabia Saudită de cluburi precum Al-Hilal, Salah ar putea continua acolo cariera după încheierea contractului cu Liverpool.