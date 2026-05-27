Andrew Robertson semnează și rămâne în Premier League: lovitură pentru Liverpool

Robertson s-a despărțit de Liverpool în această vară, după ce contractul său s-a terminat. Fundașul scoțian își dorește o nouă aventură, după nouă ani petrecuți în tricoul „cormoranilor”.

Andrew Robertson s-a înțeles cu o altă formație din Premier League

Jurnalistul italian Fabrizio Romano a dezvăluit că Robertson va ajuns, cel mai probabil, la Tottenham, după s-a înțeles în care mare parte cu echipa londoneză, iar Roberto De Zerbi și-a dat acceptul.

Juventus a fost una dintre echipele care l-a dorit pe fundașul de 32 de ani, dar Robertson preferă destinația Tottenham, unde a fost aproape să ajungă și în iarnă.