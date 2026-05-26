Andy Robertson și-a găsit echipă! E aproape de un acord cu o rivală a lui Liverpool

Andrew ”Andy” Robertson (32 de ani) a plecat de la Liverpool după nouă ani în care a fost unul dintre cei mai importanți jucători ai echipei. ”Cormoranii” s-au despărțit și de Mohamed Salah, iar lor li se poate alătura și portarul Alisson, care este dorit insistent de Juventus.

Tottenham, negocieri avansate cu Robertson

Ținând cont că va deveni liber de contract, fundașul stânga scoțian nu duce lipsă de oferte. Este dorit de Tottenham, care s-a salvat la limită de la retrogradare, chiar în ultima etapă din acest sezon de Premier League. Acolo, Robertson poate fi coleg cu românul Radu Drăgușin.

Cele două părți au început deja negocierile, iar în acest moment există discuții avansate între Robertson și Tottenham, fiind doar aproape de a ajunge la un acord, anunță reputatul jurnalist Fabrizio Romano.